Gümüş Fiyatları

09 Mart 2026 13:55
Merhabalar,

Son zamanlarda gümüşü yakın takip eden biri olarak, gümüşü takip edecek sitelerin çok büyük olmasından ve sadece tek fiyat göstermesinden biraz müzdariptim. Chrome zaten ram i tüketmeyi seviyor. Birde bu sitelerde tablarda olunca daha çok yediğini fark ettim. Bu sebeple sadece gümüş fiyatlarını takip için ufak bir site yaptım. Benim işime yarıyor, burada benzer durumda olanlar varsa diye paylaşıyım dedim.

Önümüzdeki dönemde birkaç ufak tool ve veri ekleceğiz, Amacımız sadece işe yarayacak bir site olması, öneriniz veya görüşleriniz varsa hespsine açığız ve bekliyoruz. İnşallah işinize yarar.

https://www.gumusfiyatlari.org/

