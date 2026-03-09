Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

LİSANS MEZUNU ÖZEL GÜVENLİK


09 Mart 2026 14:25
LİSANS MEZUNU ÖZEL GÜVENLİK
Arkadaşlar Lisans mezunu Özel güvenlik görevlisi alımı nerede oluyor??

Çok Yazılan Konular

Alt bölge tayini hk.Mart nisan ayı alt bölge listesiAynı ünvanla tekrar atanmaUsulüne uygun istifaAynı grup aynı bölge eş durumu tayini hk.Ünvan değişikliği eş durumu tayinEş durumu hakkında

Sözlük

caps çılgınlığı 1 APP plaka 1 zılbıt otu 1 nihal 1 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1 kazan kaldırma 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 şu an çalan şarkı 1 LENFOMa 1 Peynir ekmek 1

Son Haberler

Kabine toplantısı başladı: İşte gündem maddeleriAntalya'da düzensiz göçmen faciası: 14 göçmenin cesedi bulunduCiner'in şirketlerindeki kayyum sona erdiMSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi'Türkiye Yüzyılı kadınların her anlamda güçlendiği bir Türkiye'nin vizyonudur'

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi