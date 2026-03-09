Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

İyep


09 Mart 2026 17:38
İyep

İyepten puan alabiliyor musunuz? En son Aralık ayında 0,5 almışız.Şubat ve Mart puanı yok.Bilgisi olan var mı? Görev 31 Aralık'ta bitmiş görünüyor.E okulda ise hazirana kadar orada bir yanlislik yok.

Çok Yazılan Konular

Okulda kız öğrenci erkek öğrenci yakınlaşmasıMeb akademi değerlendirme sonuçlarıZorunlu derse girme 15 olmalıdır...Ara tatil seminerleriUygulama anasınıfı öğretmenlerinin görüş yazısı ile ek derslerine el konulduİstanbul'da katledilen öğretmenProje okul sayısı azalıyorSeminer OnlineÖğretmen olarak öğrencimin velisiyle nişanlanıp evlenebiliyor muyum?Okulda Katledilen Öğretmen-Tazminat

Sözlük

LENFOMa 1 zılbıt otu 1 şu an çalan şarkı 1 APP plaka 1 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1 nihal 2 2026 Oscar Ödül Töreni 1 caps çılgınlığı 1 kazan kaldırma 1

Son Haberler

Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 486'ya yükseldiHalkbank davası kapandı, hisseler tavan olduDoğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısı 982'ye yükseldiMilli halterci okul basıp öğrenci dövdüBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi