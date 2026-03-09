Lisans 3.sınıfta KPSS girilir mi?

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
09 Mart 2026 17:49
Bazı yerlerde mezun olmadan girildiği bazı yerlerde puanın 1 sene geçerli olduğu yazıyor ancak tam tersini söyleyenler de var sınava 6 ay kalmış Türkçe ve Matematik derslerinde fena değilim diğer derslere de çalışıp sınava girmek istiyorum çünkü 2027 de mezun olacağım belki bir atamada atanırım belki de gelecek sınava tecrübe olur diye düşünüyorum Bilgisayar Mühendisliği bölümüm.

Sınava girebilir miyim ve puan 2 sene mi geçerli bunu sormak istiyorum.


09 Mart 2026 18:56

ÖSYM'nin başvuru kitapçıklarında 3 ve 4. sınıftakilerin de girebileceği yazılı iken giremez diyenler neye dayanarak öyle söylüyor, hayret ediyorum. Giremez demek, tek yıllarda mezun olacakları cezalandırmak anlamına gelir. Girebilirsin dostum.

2028 KPSS sonuçları açıklanana dek 2026 KPSS puanları geçerli olacak.

