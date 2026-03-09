Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Görevden uzaklaştırılan memur başka yerde günübirlik sigorta yapılır mı


09 Mart 2026 19:16
Görevden uzaklaştırılan memur başka yerde günübirlik sigorta yapılır mı

Görevden uzaklaştırılan memur başka yerde günübirlik sigorta yapılır mı


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
09 Mart 2026 19:24

"Görevden uzaklaştırılan (açığa alınan) memur, 657 sayılı Kanun'un 28. maddesi uyarınca "memur" sıfatı devam ettiği için başka bir işte çalışamaz, günübirlik bile olsa sigortalı gösterilemez. Açığa alma, soruşturma süresince geçici bir tedbirdir ve memur bu sürede maaşının 2/3'ünü almaya devam eder, başka gelir elde etmesi yasaktır."

AI'den kopyala yapıştır yaptım :) Ama doğrudur. Görevden uzaklıştırılma durumunda da memur sıfatı devam ediyor, maaş da kesintili bir şekilde ödeniyor. Gayrıresmi şekilde anca bir iş yapabilirsin.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurun Maaşından %3 Kesinti Ne Zaman Başlayacak?Hakimimi HSK'ya Şikayet Ettim, Sonuç Alır Mıyım?Bitmeyen Mesailer, Tükenmişlik, Cevapsız Kalınan ÇığlıkYeni Bakan Ve Ekibinden Beklentileriniz Nelerdir? (Adliye Personeli)Meslek Hastalıkları Nedeniyle Sağlık Kurulu Raporu AlanMaaşlar Ne Zaman Hesaplanıyor?Görevden uzaklaştırılan memur başka yerde günübirlik sigorta yapılır mıEğitim Zulmü Ne Zaman Bitecek?

Sözlük

zılbıt otu 1 nihal 2 caps çılgınlığı 1 APP plaka 1 şu an çalan şarkı 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 kazan kaldırma 1 LENFOMa 1 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1

Son Haberler

Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 486'ya yükseldiHalkbank davası kapandı, hisseler tavan olduDoğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısı 982'ye yükseldiMilli halterci okul basıp öğrenci dövdüBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi