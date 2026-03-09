Görevden uzaklaştırılan memur başka yerde günübirlik sigorta yapılır mı

"Görevden uzaklaştırılan (açığa alınan) memur, 657 sayılı Kanun'un 28. maddesi uyarınca "memur" sıfatı devam ettiği için başka bir işte çalışamaz, günübirlik bile olsa sigortalı gösterilemez. Açığa alma, soruşturma süresince geçici bir tedbirdir ve memur bu sürede maaşının 2/3'ünü almaya devam eder, başka gelir elde etmesi yasaktır."

AI'den kopyala yapıştır yaptım :) Ama doğrudur. Görevden uzaklıştırılma durumunda da memur sıfatı devam ediyor, maaş da kesintili bir şekilde ödeniyor. Gayrıresmi şekilde anca bir iş yapabilirsin.