Nisan ayından geçerli tüm kamu çalışanına ek ödeme

Dün gece torba yasada tüm kamu çalışanlarına ek ödeme imzalandigi haberi var ancak kime ne kadar yansitilacak net bilgi yok. Tek seferlik yada kıdem kademeye göre belirlenecegi söyleniyor, inşallah iyi bir gelişme olur.

