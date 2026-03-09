Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Nisan ayından geçerli tüm kamu çalışanına ek ödeme


09 Mart 2026 19:40
Nisan ayından geçerli tüm kamu çalışanına ek ödeme
Dün gece torba yasada tüm kamu çalışanlarına ek ödeme imzalandigi haberi var ancak kime ne kadar yansitilacak net bilgi yok. Tek seferlik yada kıdem kademeye göre belirlenecegi söyleniyor, inşallah iyi bir gelişme olur.

cesurpolis5260
Aday Memur
09 Mart 2026 19:41
https://enerjifederasyonu.org.tr/cumhurbaskani-karari-gece-yarisi-yayinlandi-tum-memurlara-ek-odeme/

entropimen
Şef
09 Mart 2026 19:53
evet böyle bir haber var gerçekliği nedir

holhon66
Memur
09 Mart 2026 19:54
gerçek değil 1 lira vermezler akıllı olun

ebola_31
Şef
09 Mart 2026 20:01
Böyle bir torba yasa imzalanmış olsa bütün haber kanalları, soayal medya uygulamaları vs yerlerde yayınlar, gruplar kilitlenirdi. Kesinlikle yalan haber inanmayın inanmayın.

Mustfa4444
Şube Müdürü
09 Mart 2026 20:50
Dolandırıcılar,Allah tan bizim teşkilata çok uğramıyor.Yani bu habere inanan var mı gerçekten? 1.Tıklanma almaya çalışan ...siteler sövmek istemiyorum ramazan ramazan. 2.Sizce böyle bişey olsa iktidar sessiz sedasız mı verir davul zurnayla 2-3 hafta duyurur. 3.Cb kararı gece yarısı yayınlandı diyor.Aç bak bakalım Resmi Gazetede böyle bişey var mı?
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İstanbul'da Geçim İcralık polisler2026 DOĞU'dan BATI,ya DÖNÜŞ. ( Bilgi Paylaşımı )deprem bölgesine tayinHayırlı olsun20 yıl doldurunca emeklilik Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler11 15 BATIDAN DOĞUYA GIDENLERİN LİSTELERİBATI-DOĞU PUAN VE İLK 3 TERCİHLERİNİZ NERESİ Mukayyitlik ?

Sözlük

2026 Oscar Ödül Töreni 1 nihal 2 kazan kaldırma 1 şu an çalan şarkı 1 caps çılgınlığı 1 LENFOMa 1 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1 APP plaka 1 zılbıt otu 1

Son Haberler

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştüErdoğan: Yeni maceraların faturasını dünya öderDenizli'de bir günde ikinci depremİran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldıVMD Başkanı Yüksel: Bir vergi müfettişinin devlete katkısı 40 milyon TL

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi