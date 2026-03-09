SORUŞTURMA HAKKINDA YARDIM TALEBİ

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Memurun Maaşından %3 Kesinti Ne Zaman Başlayacak?Hakimimi HSK'ya Şikayet Ettim, Sonuç Alır Mıyım?Bitmeyen Mesailer, Tükenmişlik, Cevapsız Kalınan ÇığlıkYeni Bakan Ve Ekibinden Beklentileriniz Nelerdir? (Adliye Personeli)Meslek Hastalıkları Nedeniyle Sağlık Kurulu Raporu AlanGörevden Uzaklaştırılan Memur Başka Yerde Günübirlik Sigorta Yapılır MıMaaşlar Ne Zaman Hesaplanıyor?Eğitim Zulmü Ne Zaman Bitecek?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi