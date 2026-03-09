SORUŞTURMA HAKKINDA YARDIM TALEBİ

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

09 Mart 2026 21:33
ÇALIŞMIŞ OLDUĞUM KURUMDA KULLANILAN UYAP BİLGİSAYARINA İZNİM VE NÖBETTE OLMADIĞIM GÜN İDARECİ VE TEKNİK PERSONEL GELİP BEN VE BİRİMDE ÇALIŞAN TÜM PERSONELİN OTURUMLARINI KONTROL ETMİŞTİR. KONTROL SONUCUNDA İNDİRİLEN MÜZİK VİDEO GİBİ DOSYALARI BİR KAĞIDA NOT EDİP SİLMİŞLERDİR. SONRASINDA TARAFIMA SORUŞTURMA AÇILIP UYAP BİLGİSAYARINA YÜKLENEN PROĞRAM ARACILIĞI İLE İNDİRME İŞLEMİ YAPILDIĞI VE SONRASINDA GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSUNA GÖNDERİLMEDEN SİLİNDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR DİYEREK HAKKIMIZDA SORUŞTURMA AÇMIŞLARDIR. BİLGİSAYARDA HERHANGİ BİRŞEY İZLEMEK YADA DİNLEMENİN YASAK OLDUĞUNU ÖNCESİNDE KİMSE TARAFINDAN NE SÖZLÜ NEDE YAZILI TALİMAT İLE BİLDİRİLMEMİŞTİR. BİLGİSAYARDA BULUNAN DOSYALARI İNDİRİRKEN HERHANGİ BİR PROĞRAM KULLANILMAMIŞTIR. NORMAL YOUTUBE İNDİRME PROĞRAMLARI WEB SAYFALARI ÜZERİNDEN YAPILMIŞTIR. KONU İLE TECRÜBELİ YADA BAŞINDAN BÖYLE BİR OLAY GEÇEN ARKADAŞLARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR. SAYGILAR.

