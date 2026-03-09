HAGB VE MEMURLUKK

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Arkadaşlar hagb alipta atanan varmi benim alkollü araç kullanmaktan trafiğin guvenliğini tehlikeye sokmaktan 3 ay 15 gün ceza hagbye çevrildi ilk ve tek dosya sicil sabıka temiz atanmamda sorun olur mu ikm gardiyanlik zabıt katipliği adalet bak. Alımlarında sıkıntı yaşar mıyım kpss gireceğim

