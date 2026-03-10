Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
seminer dönemleriyle alakalı sayın bakanımızın 180 iş günü vurgusu dikkat çekiyor. seminer dönemlerini oraya buraya taşımak yerine 180 iş gününün gerekliliği neden tartışılmıyor?


jajacoelho
Genel Müdür
10 Mart 2026 08:35

iklim değişikliği nedeniyle 15 haziran sonrası ve 15 eylül öncesi dersler özellikle de sıcak şehirlerde ızdırap oluyor.160 gün yap verimli olsun

