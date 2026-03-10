Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Türk silahlı kuvvetlerinde görev yapılan süreyi hizmet birleştirme yapma (sağlık bakanlığı)


10 Mart 2026 08:55
Türk silahlı kuvvetlerinde görev yapılan süreyi hizmet birleştirme yapma (sağlık bakanlığı)

EVET ARKADAŞLAR UZMANLIK SORUSU :) DAHA ÖNCE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE 13 YIL GÖREV YAPTIM AKABİNDE SAĞLIK BAKANLIĞINA 3+1 OLARAK 2023 YILINDA ATANDIM.KADROYA GEÇECEĞİM YAKINDA,ACABA HİZMET BİRLEŞTİRME YAPARSAM,TAİN İÇİN HİZMET PUANIM ARTAR MI ?BİLEN ARKADASLAR CEVAP VERİRSE SEVİNİRİM


Karizmaunl
Müsteşar Yardımcısı
10 Mart 2026 11:42

Soru kaç puanlık


Karizmaunl
Müsteşar Yardımcısı
10 Mart 2026 11:54

Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçen hizmet süresini Sağlık Bakanlığındaki hizmetinizle birleştirmeniz, tayinlerde kullanılan hizmet puanınızı artırmaz. Sağlık Bakanlığında yer değiştirmelerde esas alınan hizmet puanı, Bakanlığın Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre hesaplanır ve yalnızca Sağlık Bakanlığı kadrolarında fiilen çalışılan süre ile görev yapılan yerin hizmet alanı ve katsayısına göre belirlenir. Başka bir kurumda geçen hizmet süreleri hizmet birleştirmesi yoluyla emeklilik süresine eklenir ve bazı durumlarda derece-kademe hesabında dikkate alınabilir; ancak tayin için kullanılan hizmet puanı hesabına dahil edilmez. Bu nedenle TSK?da geçen 13 yıllık hizmet süresi hizmet birleştirmesi yapıldığında emeklilik ve kıdem açısından fayda sağlar fakat Sağlık Bakanlığındaki tayin puanınızı artırmaz.


uzmantds
Aday Memur
10 Mart 2026 12:00

Çok teşekkür ederim gayet net bir cevap oldu.. Desenize 1 yıl daha buradayız tain için :)

Karizmaunl, 3 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçen hizmet süresini Sağlık Bakanlığındaki hizmetinizle birleştirmeniz, tayinlerde kullanılan hizmet puanınızı artırmaz. Sağlık Bakanlığında yer değiştirmelerde esas alınan hizmet puanı, Bakanlığın Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre hesaplanır ve yalnızca Sağlık Bakanlığı kadrolarında fiilen çalışılan süre ile görev yapılan yerin hizmet alanı ve katsayısına göre belirlenir. Başka bir kurumda geçen hizmet süreleri hizmet birleştirmesi yoluyla emeklilik süresine eklenir ve bazı durumlarda derece-kademe hesabında dikkate alınabilir; ancak tayin için kullanılan hizmet puanı hesabına dahil edilmez. Bu nedenle TSK?da geçen 13 yıllık hizmet süresi hizmet birleştirmesi yapıldığında emeklilik ve kıdem açısından fayda sağlar fakat Sağlık Bakanlığındaki tayin puanınızı artırmaz.


lDeimosl
Müsteşar Yardımcısı
10 Mart 2026 14:43

Çalıştığım bir kurumda, daha önce askeri tabip olarak görev yapan, firar sonrası ilişiği kesilerek bakanlığa geçen bir abimizin GATA öğrencilik süreleri dahil hizmet puanı hesabında değerlendirilmişti. Bilginiz olsun.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Alt bölge tayini hk.Hemşirelikten VHKİ'ye geçişTürk silahlı kuvvetlerinde görev yapılan süreyi hizmet birleştirme yapma (sağlık bakanlığı)Mart nisan ayı alt bölge listesiPolis eşi ve çocukları olan hemşirenin nöbet listesini ayarlaması nasıl oluyor?Kurum içi görevlendirmeAngarya işler verilmesi

Sözlük

caps çılgınlığı 1 nihal 3 günün filmi 1 APP plaka 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 zılbıt otu 1 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1 kazan kaldırma 1 LENFOMa 1

Son Haberler

Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldiMinik öğrenciler, okudukları hikayelerle hastalara moral oluyorYÖK'ten Doğum Sebebiyle Araştırma Görevlilerine Ek Süre Hakkı!Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan cezaLise öğrencilerinden 'ramazan' dayanışması

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi