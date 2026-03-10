Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREV YAPTIĞIM SÜREYİ HİZMET BİRLEŞTİRME YAPINCA,SAĞLIK BAKANLIĞINDAKİ Hİ


10 Mart 2026 08:55
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREV YAPTIĞIM SÜREYİ HİZMET BİRLEŞTİRME YAPINCA,SAĞLIK BAKANLIĞINDAKİ Hİ

EVET ARKADAŞLAR UZMANLIK SORUSU :) DAHA ÖNCE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE 13 YIL GÖREV YAPTIM AKABİNDE SAĞLIK BAKANLIĞINA 3+1 OLARAK 2023 YILINDA ATANDIM.KADROYA GEÇECEĞİM YAKINDA,ACABA HİZMET BİRLEŞTİRME YAPARSAM,TAİN İÇİN HİZMET PUANIM ARTAR MI ?BİLEN ARKADASLAR CEVAP VERİRSE SEVİNİRİM

