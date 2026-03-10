Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Güvenlik Görevlisi Kimlik İptali


10 Mart 2026 11:09
Güvenlik Görevlisi Kimlik İptali

Merhabalar bir tanıdığım güvenlik kimliği kanserden dolayı birçok ameliyat geçirdi ve bundan dolayı rapor alacak görevini devam ettiremiyor. Rapor sonrası kimliği iptal olursa sonrasında ki süreç tam olarak nasıl işliyor bilgisi olan var mı ?

