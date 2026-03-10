Güvenlik Görevlisi Kimlik İptali

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
10 Mart 2026 11:11
Merhabalar bir tanıdığım güvenlik kimliği kanserden dolayı birçok ameliyat geçirdi ve bundan dolayı rapor alacak görevini devam ettiremiyor. Rapor sonrası kimliği iptal olursa sonrasında ki süreç tam olarak nasıl işliyor bilgisi olan var mı ?

