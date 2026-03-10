Yeni yönetmelik ve Eş durumu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
Alt bölge tayini hk.Hemşirelikten VHKİ'ye geçişTÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREV YAPTIĞIM SÜREYİ HİZMET BİRLEŞTİRME YAPINCA,SAĞLIK BAKANLIĞINDAKİ HİMart nisan ayı alt bölge listesiPolis eşi ve çocukları olan hemşirenin nöbet listesini ayarlaması nasıl oluyor?Kurum içi görevlendirmeAngarya işler verilmesi
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi