Yeni yönetmelik ve Eş durumu

10 Mart 2026 11:32
Herkese merhabalar.

Ben Ankara ilinde Sağlık teknikeri olarak çalışıyorum hizmet bölgesi 1B olarak geçiyor

eşim ise aynı ünvanda yine 1B olan başka bir ile atandı. Kendisi 3+1'li atandığı için ben yanına tayin isteyeceğim acaba red gelme ihtimali olur mu ?

