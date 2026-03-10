Kamu Personeli \ Akademik Personel
Öncelikli Alan Araştırma Görevliliği Süreci


10 Mart 2026 13:06
Merhabalar,

Öncelikli alanlar kapsamında bir devlet üniversitesine araştırma görevlisi (50/d) olarak atanmaya hak kazandım. Halihazırda farklı bir ildeki başka bir devlet üniversitesinde doktora ders aşamasındayım.

Sürecin nasıl işleyeceğine dair hiçbir şekilde bilgi bulamadım (atanacağım okulun birimleri/bölüm de bilmiyor).

Sürecin pratikteki işleyişi hakkında tecrübesi olanlar bilgilerini paylaşırsa çok mutlu olurum.

Birincisi ben şu an devam ettiğim doktora programımı bırakmak durumunda mıyım?

Eğer durum böyleyse istenilen doktora programına geçiş mi yapacağım yoksa bireysel olarak başvuru mu?

Şimdiden teşekkür ederim

