Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Nooldu bizim maaş eşitlemeleri


10 Mart 2026 14:21
Nooldu bizim maaş eşitlemeleri
Bugüne kadar bu hükümet için polisin özlük haklarını çözse çözse bunlar çözer dedim ama maalesef yanılmışım...bunların polise bişiy vereceği yok

Çok Yazılan Konular

Deprem bölgesine tayin2026 Doğu'dan Batı'ya Dönüş. ( Bilgi Paylaşımı )İcralık polisler20 yıl doldurunca emeklilik Dilekçeyi Elden Yollama ?Batı-Doğu puan ve ilk 3 tercihleriniz neresiC dilimi nasıl çalışırNisan ayından geçerli tüm kamu çalışanına ek ödeme Personel şubede çalışan arkadaşlar bilgi verebilir misinizPolnet sorgu

Sözlük

APP plaka 1 nihal 3 LENFOMa 1 günün filmi 1 zılbıt otu 1 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 caps çılgınlığı 1 kazan kaldırma 1

Son Haberler

Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldiMinik öğrenciler, okudukları hikayelerle hastalara moral oluyorYÖK'ten Doğum Sebebiyle Araştırma Görevlilerine Ek Süre Hakkı!Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan cezaLise öğrencilerinden 'ramazan' dayanışması

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi