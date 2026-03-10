Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.

crops35


10 Mart 2026 15:01
crops35
crops35

Çok Yazılan Konular

Büyük yeminler ettiniz mi hiç?Nevi şahsına münhasırSon iki harften kelime bulma oyunu3 Harf oyunu slxKelime türetmece oyunuMuhteşem üçlemelerGececi tayfa Hiç birinizi sevmiyorum sessizlik lütfen8.10 vapuruCiddi tanışma

Sözlük

kazan kaldırma 1 APP plaka 1 nihal 3 LENFOMa 1 günün filmi 1 caps çılgınlığı 1 zılbıt otu 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1

Son Haberler

TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklamaKuyumcukent'te silahlı soygun: Para dolu çuvallar çalındıYÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklamaMahkeme Başkanı: Ekrem Bey sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyoruz.Bakan Kacır: Muazzam bir savunma sanayi ekosistemine sahibiz

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi