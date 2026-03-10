Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Bati bati tayini surekli red elmesi


10 Mart 2026 15:15
Bati bati tayini surekli red elmesi
Dilekce yaziyoruz onca sıkintimizi dile getiriyoruz kimsenin dikkkate aldigi yok, izmirdeyim 2020 de geldim 6 yilim dolmak uzere daha ne kadar calisacagiz istemeidgim halde, mahkeme felan giden var mi bilgisi olan var mi yol gostrecek var mi ?

sagami
Daire Başkanı
10 Mart 2026 16:19

Gerekçe olarak ne yaziyorsun? Süren bittimi orada

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Deprem bölgesine tayin2026 Doğu'dan Batı'ya Dönüş. ( Bilgi Paylaşımı )İcralık polisler20 yıl doldurunca emeklilik Dilekçeyi Elden Yollama ?Batı-Doğu puan ve ilk 3 tercihleriniz neresiPsikiyatriye sevk edip silahsız çalıştırmak trend oldu artıkC dilimi nasıl çalışırNisan ayından geçerli tüm kamu çalışanına ek ödeme Personel şubede çalışan arkadaşlar bilgi verebilir misiniz

Sözlük

kazan kaldırma 1 APP plaka 1 nihal 3 LENFOMa 1 günün filmi 1 caps çılgınlığı 1 zılbıt otu 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1

Son Haberler

TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklamaKuyumcukent'te silahlı soygun: Para dolu çuvallar çalındıYÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklamaMahkeme Başkanı: Ekrem Bey sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyoruz.Bakan Kacır: Muazzam bir savunma sanayi ekosistemine sahibiz

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi