10 Mart 2026 15:56
Aday Memur Psikiyatri ve Tazminat

Merhaba,

Aday memurum henüz asaletim tasdik olmadı, psikiyatriye gitmem durumunda asaletim tehlikeye girer mi? Sağlık sebebiyle asaletin tasdik olmaması durumunda okul tazminatını ödemem gerekiyor mu?


plt.kaan
Memur
10 Mart 2026 16:06
doğrudur. asaletin tasdik olmadan psikiyatrik muayene risklidir. lakin sağlığın herşeyden önemlidir. geçmişte girmişsen soruşturma ile ihraç olabilirsin.

Eradret
Aday Memur
10 Mart 2026 16:25

Adaylık bitene kadar sabret eczaneye git reçetesiz antideprasan tarzı bişeyler talep et iyi gelecek ilaçlar bulabilirsin


Frogman07
Aday Memur
10 Mart 2026 16:26

ilişiğimin kesilmesi durumunda tazminat öder miyim ?

plt.kaan, 26 dk. önce
