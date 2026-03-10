Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
10 Mart 2026 16:41
TCDD TAŞIAMCILIK EŞ DURUMU TAYİNİ

Ben göreve başlayalı 6 ay oldu ve evlenicem. Eşim Ankarada özel sektörde çalışıyor. Ankaraya Lojistik memuru için tayin istiycem ama 1 yılı doldurmuş olmam gerekiyor deniyor. Bunun hakkında bilgisi olan var mı ve Ankarada lojistik memuru olarak çalışan varsa yardımcı olabilir mi ?

