TCDD Taşımacılık Eş Durumu Tayini


10 Mart 2026 16:41
Ben göreve başlayalı 6 ay oldu ve evlenicem. Eşim Ankarada özel sektörde çalışıyor. Ankaraya Lojistik memuru için tayin istiycem ama 1 yılı doldurmuş olmam gerekiyor deniyor. Bunun hakkında bilgisi olan var mı ve Ankarada lojistik memuru olarak çalışan varsa yardımcı olabilir mi ?

