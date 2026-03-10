KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

40 Yaş sonrası için KPSS merkezi atama hk.


10 Mart 2026 23:28
40 Yaş sonrası için KPSS merkezi atama hk.
arkadaşlar 41 yaşındayım ve 2026 (Lisans) KPSS ye hazırlanmak istiyorum. Yaş ile ilgili merkeze atamalarda sorun olmuyor diye biliyorum. hazırlanma süresi için tavsiyeleriniz neler olurdu. deneyim sahibi arkadaşların görüşlerini önemsiyorum.

Çok Yazılan Konular

2025/2 Sanayi ve teknoloji bakanlığına atanan mühendislerLisans 3.sınıfta KPSS girilir mi?Makine mühendisiyim memuriyet istiyorum nerelere girebilirim?Ziraat mühendisleri platformu (ana konu)Jandarma sivil memur sağlık yönetmeliği2025/2 DHMİ atananlar toplanınDSİ 2025/2 atananlarSağlık kurulu raporu kaç günde çıkar

Sözlük

günün filmi 1 zılbıt otu 1 kazan kaldırma 1 caps çılgınlığı 1 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1 APP plaka 1 nihal 3 LENFOMa 1

Son Haberler

Grok'un savaş dili: İsrail ve ABD noktalarına düşen füzeleri 'karartıyor'HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladıVali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldıİstifa Eden Polis Memurunun Emekliliği11 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi