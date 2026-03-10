Fuzul hesabımı devretmek istiyorum

Gündem \ Ekonomi
10 Mart 2026 23:57
Merhaba arkadaşlar 135 bin komisyon ücretiyle

17 aydır yatırdığım toplam 425000

Aylık 25000 artırımsız

Toplam 2000000

34 ay çıkma garantisi olan

Hesabımı devretmek istiyorum.

İlgilenenlere duyurulur

