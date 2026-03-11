Gündem \ Spor
Editörler : supporters.

2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 26. hafta


11 Mart 2026 00:37
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 26. hafta

Maç Başlangıç : 13 Mart 2026 Saat: 20:00

Antalya-Gaziantep

Kocaeli-Konya

Göztepe-Alanya

Kasımpaşa-Eyüp

Samsun-Kayseri

***********************************

Karagümrük-Fenerbahçe

Trabzon-Rize

Galatasaray-Başakşehir

Gençlerbirliği-Beşiktaş

***********************************

Arsenal-Everton

Manchester United-Aston Villa

Nottingham Forest-Fulham

Liverpool-Tottenham

Maç Skoru: Galatasaray-Başakşehir

