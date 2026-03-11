Dil Tazminatı hk.

Merhabalar, bundan 5 yıl önce yds?den 100 almıştım. seviyem a1 ve mayıs itibariyle bu seviyedeki tazminat sürem doluyor. Şimdi sorum şu, a1?den(100-96 puan) a2 seviyesine mi ineceğim yoksa B seviyesine mi?

Mevzuat bir basamak düşer diyor, a1 başka a2 başka katsayı olduğuna göre A seviyesine mi ineceğim, yoksa A bir basamak, B ayrı basam olduğundan B seviyesine mi ineceğim?

mutemet ve mem?deki şefe sordum birisi b dedi birisi a?da kalacaksın dedi. İnternetten birkaç gruba sordum herkes B seviyesine düşersin dedi. Bilen var mıdır?