Sayın editörler, bir haberi gün içinde başlığını değiştirerek güncelleme olayınızı bence değiştirin. Mesela, dün 'Motorine zam' haberinin başlığını bugün 'Motorine indirim geliyor.' olarak değiştirmişsiniz. Oysa ki o habere yapılan yorumlar 'Motorine zam' ile ilgili yapılmıştı. Bence bu dediğimi gözden geçiriniz.

