Çok önemli olup ivedilikle yapılmadır

Okullarda uyuşturucu testi artık bir seçenek değil, zorunluluk olmalıdır. Son yıllarda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik şiddet olayları giderek artıyor. Uyuşturucu etkisiyle insanlar kontrolünü kaybederek hem kendi hayatlarını hem de ülkemizin geleceğini tehlikeye atıyor.

Kötü niyetli kişilerin tuzağına düşen çocuklar cezalandırılmamalı; rehabilite edilerek uzaktan eğitimle eğitimlerini sürdürmelidir. Bu hem onları hayata yeniden kazandırır hem de okullardaki güvenliği artırır.

Uyuşturucunun kökünü kazımak ve ülkenin geleceğini korumak için bu adım atılmalıdır. Bu karar, eğitim ve toplum güvenliği açısından gerçek bir devrim olabilir. Yanlışım varsa lütfen beni aydınlatın....