Avrupa basını Galatasaray galibiyetini alev alev yazıyor!


11 Mart 2026 10:41
Avrupa basını Galatasaray galibiyetini alev alev yazıyor!

GS:1 LVP:0

"Liverpool kendini şanslı saymalı"

Gerçekleri TARİH yazar tarihi de GALATASARAY....


urfa bana küsmüş
Şube Müdürü
11 Mart 2026 10:44

DAİLY TELEGRAPH: "LIVERPOOL KENDİNİ ŞANSLI SAYMALI"

"Liverpool Galatasaray'a yenildi ama kendilerini şanslı saymalılar"

INDEPENDENT: "AĞIR SİKLET"

"Ağır siklet Liverpool'u, Galatasaray karşısında yokuş yukarı bir mücadele bekliyor"

GUARDIAN: "AYNI HİKAYE"


urfa bana küsmüş
Şube Müdürü
11 Mart 2026 10:45

"Diğer takım taraftarı da ıslıklıyor belki ama Galatasaraylıların bunu yaparken ortaklığını, şiddetini ve coşkusunu diğerlerinin hiçbirinde bulamazsınız. Bu durum, İstanbul'un üzerinde büyük bir kale gibi yükselen, her tarafı kesişen otoyol şeritleriyle çevrili Ali Sami Yen'e çıkan nefes kesici tepeyi düşündüğünüzde daha da etkileyici hale geliyor. Bir pankartta, "Dünya burada cehennemle karşılaştı, cehenneme hoş geldiniz" yazarken, daha çok rakibe yönelik bir diğerinde, "Sami Yen cehenneminde yalnızsınız" yazıyordu. Eğer cehennem başkalarının ıslık çalmasıysa, burası gerçekten de cehennemin ta kendisi."


Hukuk10
Genel Müdür
11 Mart 2026 12:40

hayret bu kez fenere hakaret etmemişsin


urfa bana küsmüş
Şube Müdürü
11 Mart 2026 12:54

yazılarımı iyi okursa, fenere hakaret etmem eleştiririm o ayrı mesele,

Hukuk10, 27 dk. önce

hayret bu kez fenere hakaret etmemişsin

