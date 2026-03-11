KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Psikiyatri geçmişi memurluga engel mi?


11 Mart 2026 10:41
Psikiyatri geçmişi memurluga engel mi?

Psikiyatri geçmişi ve ilaç kullanımı memurluga engel mi?


ecemdertli
Aday Memur
11 Mart 2026 10:43

.


İsimsiz Diss
Memur
11 Mart 2026 10:54

? Olur'mu

ecemdertli, 2 saat önce

.


afad26jeo
Aday Memur
11 Mart 2026 11:04

yapılacak işe bağlı olmakla beraber, çoğunlukla engel değildir


kaanufuk25
Daire Başkanı
11 Mart 2026 12:29

657 sK - 48. Madde:

"A)

...

7. 53'üncü Madde hükümleri (engelli personel çalıştırma yükümlülüğü) saklı kalmak kaydı ile, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (?) akıl hastalığı (?) bulunmamak.

..."

Alımların çoğunda artık, başvuru aşamasında beyan geçerli olduğundan sıkıntı oluşturmaz, ancak sonrasında ortaya çıkabilecek bir durum halinde, görevini yapmasına engel olabilecek bir durumun olup olmadığının tespiti amacıyla rapor istenebilir!

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025/2 Sanayi ve teknoloji bakanlığına atanan mühendislerLisans 3.sınıfta KPSS girilir mi?Psikiyatri geçmişi memurluga engel mi?Ziraat mühendisleri platformu (ana konu)Sağlık kurulu raporu kaç günde çıkarMakine mühendisiyim memuriyet istiyorum nerelere girebilirim?40 Yaş sonrası için KPSS merkezi atama hk.KPSS 2026 lisans memur atama geçiş hk.Jandarma sivil memur sağlık yönetmeliği2025/2 DHMİ atananlar toplanın

Sözlük

nihal 3 zılbıt otu 1 günün filmi 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdırBakan Gürlek: Mahkeme salonlarında siyasi şov yapılamazAltaylı: İlber Ortaylı çok ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorBakan Uraloğlu: Hürmüz'deki 15 Türk sahipli geminin personeliyle irtibat sürüyorBaklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi