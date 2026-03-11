Öğretmen adaylarına akademi zulmü ve zorbalığı...

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Hangi meslek dalında memuriyete atanmak için üniversiteyi bitirdikten sonra yeniden akademi eğitimi var ? Atamayı yapmamak ve atamayı zorlaştırmak için bu yapılanlar zulümdür.Mülakat zulmüde maalesef aynı....Kendi evlatları için sorun yok.Çünkü her şartta en güzel makamlara anında sınava bile girmeden atanıyorlar.Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste ....!!!!!

