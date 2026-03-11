Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Mobbingi nereye nasıl nereye bildireceğiz

Son Sayfa

11 Mart 2026 12:22
Arkadaşlar mobbinge maruz kalan birinin nereye başvurmasi gerekiyor bilginz var mi


adanax343
Memur
11 Mart 2026 12:31
ilçe tarım müdürlüğüne

POLLLLLİS
11 Mart 2026 12:37

Dalga geçilecek bir konu mu bu

adanax343, Dün
ilçe tarım müdürlüğüne

fırlamaaaa
Aday Memur
11 Mart 2026 12:39
mobingi nereye nasıl şikayet edeceğini bilmeyen bir polise gerektiği gibi yazmış arkadaş tebrik ederim. bı de dalga geçilecek konumu diyo
POLLLLLİS, Dün

Dalga geçilecek bir konu mu bu


Quake38
Memur
11 Mart 2026 13:08

Konu ne bu da önemli? Bazen denk geliyoruz, ufak bir yer değişikliğinde veya amirin ters bir sözüyle hemen mobinge uğradığını iddia edip şikayetçi olacağından falan bahsediyor. Keşke o kadar kolay olsa her şey, bu devamlı, sistematik olmalı ve en önemlisi delil ve şahit olmalı şahit yoksa en azından mobingin gününü saatini bildiren bir günlük tutulmalı yani basit bir şey ise hiç uğraşma maalesef zararlı sen çıkarsın fakat ciddi deliller varsa uğraş

fırlamaaaa, Dün
mobingi nereye nasıl şikayet edeceğini bilmeyen bir polise gerektiği gibi yazmış arkadaş tebrik ederim. bı de dalga geçilecek konumu diyo

Bozkurtman
Memur
11 Mart 2026 13:11
Tamda adın gibisin, Allah kimseye senin gibi bir evlat vermesin inşallah. Arkadaş bilmiyor olabilir buradaki insanlardan meslektaşlarından yol yardım istemiş. Senin gibi tipler yüzünden meslekten soğuyan nefret eden insanlar var. Allah kimseyi sizin gibi etmesin. Sizin gibilerden de korusun. Allah senin gibilerin sayısını azaltsın
fırlamaaaa, Dün
mobingi nereye nasıl şikayet edeceğini bilmeyen bir polise gerektiği gibi yazmış arkadaş tebrik ederim. bı de dalga geçilecek konumu diyo

Bozkurtman
Memur
11 Mart 2026 13:14
Allah sana da zor durumda olduğunda karşına senin gibi iğrenç varlıklar çıkarır da derdinle perişan olursun inşallah. Yardım isteyen insana bu şekilde mi yaklasılır dalga mı geçilir.
adanax343, Dün
ilçe tarım müdürlüğüne

fırlamaaaa
Aday Memur
11 Mart 2026 13:16
noldu olm suratına sovmusum gibi beddua ediyosun beni nerden taniyon da bir cümleyle bu kadar laf edebildin? bunları bilmeyen adam polisim demesin ya da bilmiyorsa yanındaki arkadaşına sorsun gelip burda yazmasın. Tüm beddualarinda sana dönsün inşallah
Bozkurtman, Dün
Tamda adın gibisin, Allah kimseye senin gibi bir evlat vermesin inşallah. Arkadaş bilmiyor olabilir buradaki insanlardan meslektaşlarından yol yardım istemiş. Senin gibi tipler yüzünden meslekten soğuyan nefret eden insanlar var. Allah kimseyi sizin gibi etmesin. Sizin gibilerden de korusun. Allah senin gibilerin sayısını azaltsın

Bozkurtman
Memur
11 Mart 2026 13:20
Zor durumda kalmış adam bu şekilde mi cevap verilir insanlığını bu kadar mı yitirdin ? Senin de zor durumda olduğun içinden çıkamadığın durumlar olacaktır. Sana bu şekilde senin yazdığın gibi biri cevap verse ne düşünürdün?
fırlamaaaa, Dün
noldu olm suratına sovmusum gibi beddua ediyosun beni nerden taniyon da bir cümleyle bu kadar laf edebildin? bunları bilmeyen adam polisim demesin ya da bilmiyorsa yanındaki arkadaşına sorsun gelip burda yazmasın. Tüm beddualarinda sana dönsün inşallah

Bozkurtman
Memur
11 Mart 2026 13:25
Önce İNSAN sonra Polis olmalıyız .

fırlamaaaa
Aday Memur
11 Mart 2026 13:36
zor durumda kalsın nedir arkadaşım sanki herifi vurdular, sanki odaya kitlediler de çıkamıyor, mobbing yapılmış anladık herkese yapılıyor meslekte de bunu burda sormak yanlış diyorum neyini anlamiyon? nereye şikayet edeceğini Google a sorsa söyler zaten. gelip itin köpeğin uğradığı polis sayfasında sorunca o it köpek gelip dalga geçiyor sonra. şunu bı anlayamadiniz gitti, bırakın bu humanist tavırları önce insanmış, insan olduk ne oldu ne değer gördün meslekte?
Bozkurtman, Dün
Zor durumda kalmış adam bu şekilde mi cevap verilir insanlığını bu kadar mı yitirdin ? Senin de zor durumda olduğun içinden çıkamadığın durumlar olacaktır. Sana bu şekilde senin yazdığın gibi biri cevap verse ne düşünürdün?

Bozkurtman
Memur
11 Mart 2026 13:42
Benim derdimde bu zaten. Arkadaş zaten kibirli vicdansız biri yüzünden mobinge uğramış belli ki buraya yazacak kadar da bunalmış. Bir darbe de bizden meslektaşlarından yemesin üzecek cevaplar vermeyelim. Bizde birbirimize böyle yaparsak üstler ne yapmaz bize. Birbirimize destek olalım köstek olmayalım
fırlamaaaa, Dün
zor durumda kalsın nedir arkadaşım sanki herifi vurdular, sanki odaya kitlediler de çıkamıyor, mobbing yapılmış anladık herkese yapılıyor meslekte de bunu burda sormak yanlış diyorum neyini anlamiyon? nereye şikayet edeceğini Google a sorsa söyler zaten. gelip itin köpeğin uğradığı polis sayfasında sorunca o it köpek gelip dalga geçiyor sonra. şunu bı anlayamadiniz gitti, bırakın bu humanist tavırları önce insanmış, insan olduk ne oldu ne değer gördün meslekte?

Emektarpolis
Aday Memur
11 Mart 2026 13:45
Cumhuriyet Başsavcılığına gidip müracaat edebilirsin. Ama elinde yeteri kadar delil ve tanığın olmalı. Cimerde etkilidir ayrıca.

POLLLLLİS
11 Mart 2026 14:08

Dalga geçen arkdaslar ins sizin başınıza gelmez ne diyimki


POLLLLLİS
11 Mart 2026 14:11

İdare mahkemesine mi bildircez sonuçta idari bir dava ya hani yoksa adlı mahkemyee mi


Memurhaps
Şube Müdürü
11 Mart 2026 17:34
hukuk işlerine bildir ayrıca suç varsa savcılığa ama kesin delil olsun birde tayın iste personel şubeden amir öğrenince sana diş biler.ama kesin mobbing olmalı

Sbz1dftd
Daire Başkanı
11 Mart 2026 19:41
Eğer amirin davranışı suç oluşturuyorsa savcılığa gidersiniz. Örneğin: Hakaret Tehdit Görevi kötüye kullanma İftira Kişiyi baskı altına alma Savcılığa verdiğiniz dilekçe idare mahkemesine gitmez. Süreç şöyle işler: Savcılık soruşturma açar Delil toplar Suç görürse ceza davası açılır Dava Asliye Ceza Mahkemesinde görülür Yani idari mahkemeye aktarılmaz. Eğer konu: Haksız disiplin cezası Keyfi görevlendirme Haksız tayin Mobbing nedeniyle zarar İdarenin işlemine itiraz ise doğrudan idare mahkemesine dava açılır. Savcılıkla bağlantısı yoktur. İkisi aynı anda da yapılabilir Savcılığa suç duyurusu İdare mahkemesine iptal veya tazminat davası Aynı olay için iki ayrı süreç yürüyebilir.

Sbz1dftd
Daire Başkanı
11 Mart 2026 19:51
Bir amir tarafından mobbing (psikolojik baskı, yıldırma, küçük düşürme, sürekli haksız işlem yapma vb.) uygulanıyorsa kurumiçinde üst makamlara başvurman etkili çözüm olmaz kurumiçine de CİMER yoluyla ulaş derim... Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) ( Kamu görevlilerinin idareden gördüğü haksız işlemleri inceler Ücretsizdir İnternet üzerinden başvuru yapılabilir). cimerin 2018 de yapılan değişikle idari soruşturma açma yetkisi verildi sanırım ama işleyişi çok yanlış cimerin... şikayet ettiğin kuruma gidyor yazdığın yazı... en etkili yöntem SAVCILIK VE İDARİ MAHKEMEDİR... Şikayet etmeden önce mümkünse delil toplayın: Yazılı emirler WhatsApp mesajları Tanık personel Tutulan tutanaklar Haksız disiplin işlemleri Delil varsa mobbing ispatı çok daha güçlü olur. CİMER üzerinden de etkili olacağını söyleyen var

Sbz1dftd
Daire Başkanı
11 Mart 2026 20:01
Yargıtay mobbing için 3 şart arıyor: Sürekli olması Sistematik olması Kişiyi yıldırma amacı taşıması Tek seferlik olay genelde mobbing sayılmaz

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
11 Mart 2026 20:14
Birimin en üst Amirine İlçe yada Şube Müdürüne devamında İle Emniyet Müdürlüğüne devamında EGM Personel Başkanlığına [email protected] yada Teftiş Kuruluna [email protected] sıralı hepsine yazabilirsiniz. Ayrıca Kamu Bas Denetçisi iletiş[email protected] belgeleriyle birlikte yolllayabilirsiniz kardeşim.

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
11 Mart 2026 20:45
Cimer ve Savcılık da eklenebilir...
Aslanbey1453, 6 saat önce
Birimin en üst Amirine İlçe yada Şube Müdürüne devamında İle Emniyet Müdürlüğüne devamında EGM Personel Başkanlığına [email protected] yada Teftiş Kuruluna [email protected] sıralı hepsine yazabilirsiniz. Ayrıca Kamu Bas Denetçisi iletiş[email protected] belgeleriyle birlikte yolllayabilirsiniz kardeşim.
Toplam 25 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi

