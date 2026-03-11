Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

MOBBİNGİ NEREYE NASL NEREYE BİLDİRCEZ


11 Mart 2026 12:22
MOBBİNGİ NEREYE NASL NEREYE BİLDİRCEZ

Arkadaşlar mobbinge maruz kalan birinin nereye başvurmasi gerekiyor bilginz var mi


adanax343
Memur
11 Mart 2026 12:31
ilçe tarım müdürlüğüne

POLLLLLİS
11 Mart 2026 12:37

Dalga geçilecek bir konu mu bu

adanax343, 37 dk. önce
ilçe tarım müdürlüğüne

fırlamaaaa
Aday Memur
11 Mart 2026 12:39
mobingi nereye nasıl şikayet edeceğini bilmeyen bir polise gerektiği gibi yazmış arkadaş tebrik ederim. bı de dalga geçilecek konumu diyo
POLLLLLİS, 31 dk. önce

Dalga geçilecek bir konu mu bu

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Deprem bölgesine tayinNooldu bizim maaş eşitlemeleriPolsan krediİcralık polislerDilekçeyi Elden Yollama ?Herkes doğuda ipka peşindePsikiyatriye sevk edip silahsız çalıştırmak trend oldu artıkC dilimi nasıl çalışır2026 Doğu'dan Batı'ya Dönüş. ( Bilgi Paylaşımı )Personel şubede çalışan arkadaşlar bilgi verebilir misiniz

Sözlük

nihal 3 günün filmi 1 zılbıt otu 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdırBakan Gürlek: Mahkeme salonlarında siyasi şov yapılamazAltaylı: İlber Ortaylı çok ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorBakan Uraloğlu: Hürmüz'deki 15 Türk sahipli geminin personeliyle irtibat sürüyorBaklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi