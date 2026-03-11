Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Aliminyumlu şiir


11 Mart 2026 12:35
Aliminyumlu şiir

Sahip çıkan

.

İyidir O Akparti doğrudur

Kötüye gitmeyeyim yanlışa

Kalpte Allah'ın nazarı vardır

Doğruyu ve yanlışı bilir kalp

.

İyiliğin de sahibi vardır

Siyasetin de sahibi vardır

Şiirlerim satılık değildir

Bizede bir sahip çıkan vardır

.

Aliminyumlu

