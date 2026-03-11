İcra Hakkında Bilgi Talebi

Bence burada iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Birincisi, icra yazışmasının kurum içinde hiç bilinmemesi diye bir durum yok. Maaş haczinde kurumun tamamen dışarıda kalması zaten mümkün değil. Çünkü İİK 355?e göre kurumun kanuni muhatapları, haczin uygulandığını ve borçlunun maaş/ücret miktarını bir hafta içinde icra dairesine bildirmek, ayrıca borç bitene kadar haczedilen miktarı kesip icra dairesine göndermekle yükümlü. Yani kuruma sadece ?dosya kaçıncı sırada? diye sorulmaz; maaş bilgisi, kesinti ve ödeme süreci de kurum üzerinden yürür.

Ama bunun karşı tarafı da şu: dosyada ne kadar tahsilat yapıldığı, ne kadar bakiye kaldığı ve faiz hesabının asıl takibi icra dosyası üzerinden yürür. Uygulamada kurum normalde alacağı baştan sona hesaplayan merci değildir; daha çok kendi yaptığı kesintiyi ve gerekli bordro/ödeme bilgisini bildirir. Bu yüzden salt faiz veya bakiye hesabına ilişkin bir yazının, işlem yapmayacak personele ayrıca gönderilmesi idari olarak gerekli bir işlem gibi görünmez.

O yüzden burada ?kişinin kendisinden bile gizlenmeli? demek bence doğru olmaz. Sonuçta borçlu kişi kendi borcunu da, maaşından kesinti yapıldığını da bilir. Fakat bu, icra içerikli kişisel verilerin kurum içinde gelişi güzel dolaştırılabileceği anlamına gelmez. KVKK bakımından kişisel veriler belirli bir amaç için, o amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmelidir. Yani bu evrak gerçekten sadece mutemetlik, yazı işleri ve ilgili idari birimin işlem alanına giriyorsa, ayrıca personele düşürülmesi gereksiz veri paylaşımı tartışması doğurur.

Kısacası ben olaya şöyle bakarım: Kurumun icra dosyasından haberdar olması normaldir, çünkü maaş haczini uygulayan taraf odur. Ama sizin anlattığınız olayda yazı, sizin cevaplayacağınız bir husus içermiyorsa ve tamamen kurum içi teknik bir işlemse, bunun özellikle size DYS üzerinden gönderilmesi doğru görünmüyor. Bu durumda rahatsız olduğunuzu belirtip, icra ve maaş hacziyle ilgili kişisel verilerinizin yalnızca işlem yapacak birimler arasında paylaşılmasını, görev alanınız dışında tarafınıza veya ilgisiz personele gönderilmemesini talep etmeniz bence yerinde olur.