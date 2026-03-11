Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Oyak Köbf Çıkış Sonrası Nema Alınır Mı


11 Mart 2026 16:28
Oyak Köbf Çıkış Sonrası Nema Alınır Mı

Herkese iyi çalışmalar.

Şubat ayında Oyak Konuttan çıkış yaptım. 2025 yılının nemasını nema oranı açıklandıktan sonra alabiliyor muyuz?

Teşekkürler

