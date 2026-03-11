Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Mazaret Tayini 2026


11 Mart 2026 16:38
Mazaret Tayini 2026

eşim 3+1m sözleşmeli sağlık teknikeri eş durumundan tayin dilekçesi verdim ama beni mart ayında değerlendirmedi genel atama döneminde değerlendirilecektir yazıyor pbsde kimi kesin gidersin diyor kimi red yersin diyor değerli yorumlarınız bekliyorum personel arkadaşlar

Çok Yazılan Konular

Deprem bölgesine tayinNooldu bizim maaş eşitlemeleriPolsan krediMOBBİNGİ NEREYE NASL NEREYE BİLDİRCEZİcralık polislerDilekçeyi Elden Yollama ?Oparasyon parasıHerkes doğuda ipka peşindePsikiyatriye sevk edip silahsız çalıştırmak trend oldu artık2026 Doğu'dan Batı'ya Dönüş. ( Bilgi Paylaşımı )

Sözlük

zılbıt otu 1 günün filmi 1 nihal 1

Son Haberler

İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!Trump: İran'da hedef alınacak neredeyse hiçbir şey kalmadıDolar günü yükselişle tamamladıİran'da tırına şarapnel parçası isabet eden Türk tır şoförü kurtarılamadı

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi