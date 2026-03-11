Gündem \ Spor
Editörler : supporters.

Haramilerin saltanatını yıkacağız.


11 Mart 2026 19:50
Haramilerin saltanatını yıkacağız.

Haramilere bırakılan saltanat sonsuza kadar sürmez. Bursaspor gelir ve o düzeni yıkar.

+1963


supporters.
Editor
11 Mart 2026 19:55

Haksız 25 puan çalanların, haksız 26 puan çalana hırsız dediği düzeni yıkacağız.

+1963


Zerengökçe
Aday Memur
11 Mart 2026 19:56

Yakın yıkın :)


supporters.
Editor
11 Mart 2026 20:08

Sulandırma konuyu, atar gider yapıyoz şurda :)


gül-feşan
Editor
11 Mart 2026 20:15

Haramiler kim acep :)

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025-2026 Sakın Ha SezonuPuan silme cezası gelirse şaşırmam....Bütün okullara spor salonu yapılsınBursasporSamsunspor yapılan haksızlık....antalya 2 gebe 2 zuhaahahahahahahahahaGalatasaray -1905Süper Lig'e kimler çıkar? Avrupa basını Galatasaray galibiyetini alev alev yazıyor!Haramilerin saltanatını yıkacağız.

Sözlük

zılbıt otu 1 nihal 1 günün filmi 1

Son Haberler

Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize çağ damgamızı vuracağızLübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 634'e yükseldiArkadaşları 'top' yaptı, o çöpe atıp ödülü kaptı!'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklamaKapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi