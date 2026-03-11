Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Müdür yardımcısı Ücretsiz izin sonrası dönüş


11 Mart 2026 21:49
Müdür yardımcısı Ücretsiz izin sonrası dönüş

Müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Ücretsiz izin kullanacağım doğum sonrası. Döndüğümde beni tekrar eski ilçeme mi gönderirler?

Çok Yazılan Konular

180 iş günüMeb akademi değerlendirme sonuçlarıEk ders ücretlerinin sürekli geç yatması.Okulda kız öğrenci erkek öğrenci yakınlaşmasıÖğretmen yurtdışı çıkış izniİstanbul'da katledilen öğretmenSeminerler çevrimiçi yapılacak açıklaması.Tek maaşla geçinmek..."Yönetici Yetiştirme Programı" için resmi takvimi açıkladı.Öğretmen adaylarına akademi zulmü ve zorbalığı....

Sözlük

zılbıt otu 1 günün filmi 1 nihal 1

Son Haberler

Bakan Bayraktar: Kendi enerjisi olan ülke çok daha güçlüdürBabaanne ve dedenin öldüğü yangında torun ve eşi gözaltındaİmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı hesaba soruşturma3 yaşındaki oğlunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındıHalkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi