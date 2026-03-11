Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
ÇİFT ŞARK SONRASI


11 Mart 2026 21:51
Çift şarkımı yaptım herhangi bir batı ilinde istediğim kadar kalabilir miyim ?

RattleSnake68
Aday Memur
11 Mart 2026 21:57
Batı ilinin görev süresi bitince batı-batı tayin olabilir.

buralarda925
Şef
11 Mart 2026 22:03
istediğin kadar kalırsın büyük bir olay yasamadığın sürece soruşturma gecirlediğin sürece kimse dokunmaz istediğin kadar kalırsın kimseye batı batı tayini yaptırmazlar istediğin kadar kalırsın emekli olana kadar sadece il icin de ilce rotasyonuna maruz kalırsan kalırsın onun dışında şehir değişmez
