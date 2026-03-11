Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

527.hk


11 Mart 2026 22:33
527.hk

Doğuda çalışan bir polisin ilişiği 527.hakediş tarihinden önce kesilirse 527 hakkı nolur


smyrna3541
Aday Memur
11 Mart 2026 22:52
1 gün ile kaçırmış biri olarak cevap veriyorum YANAR. 1 gün sonra ilişiğim kesilse hakediş geliyordu ama sağolsunlar bir gecede sessiz sedasız ilişiğimizi kestiklerinden hakedişi alamadan döndük
