Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Görev tanımına uygun olmayan iş


12 Mart 2026 01:17
yhs sınıfında bahçıvan memurum bahçıvanlık harici eşya taşıma çay dağıtımı masa silmek bina içi temizlik tuvaket yıkamak her işi yapıyorum sizce ne yapmalıyım

