Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

D dilimi Personel daire itiraz etti


12 Mart 2026 01:21
Merhaba, hastalığımdan dolayı doktor ve heyet d dilimi uygun görmüştü. 4 ay sonrasında personel daire itiraz etmiş. Bu hastalık c dilimine uygundur yazarak tekrar sevk ettiler.

Süreç nasıl olacak?

Doktor tekrar d dilimi verirse ne kadar sürede cevap gelir?

Doktor yazıdan çekinip C dilimi verirse nasıl olacak?

C dilimi 16/5 verdi diyelim bunada itiraz ederlermi?

Bu sürede aktif görev yaparmıyım?

Teşekkürler


taksici4141
Aday Memur
12 Mart 2026 01:39
personel dairenin böyle bir hakkı varmı ilk defa duydum bu konu sağlık daire üzerinden dönmüyor mu ya

zoradam06
12 Mart 2026 01:49

Haklısınız, sağlık daire başkanlığı olacaktı.

taksici4141, 37 dk. önce
personel dairenin böyle bir hakkı varmı ilk defa duydum bu konu sağlık daire üzerinden dönmüyor mu ya
