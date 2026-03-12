kadroludan Sözleşmeliye geçişte istifa süreci

üniversitede kadrolu memurum şoförüm. asaletimi aldım. sözleşmeli Bakanlığın şoför kadrosuna başvurdum kabul edildim. Tebliğatı bekliyorum. başka şehirde olduğum için 15 gün süre veriliyor. Fakat bulunduğum kurumdan istifa edince kabul görmesi için ne kadar süre bekleyeceğim. 15 günlük süreyi geçme gibi bir durum var mı? Varsa nasıl bir yol izleyeceğim

üniversitede kadrolu memurum şoförüm. asaletimi aldım. sözleşmeli Bakanlığın şoför kadrosuna başvurdum kabul edildim. Tebliğatı bekliyorum. başka şehirde olduğum için 15 gün süre veriliyor. Fakat bulunduğum kurumdan istifa edince kabul görmesi için ne kadar süre bekleyeceğim. 15 günlük süreyi geçme gibi bir durum var mı? Varsa nasıl bir yol izleyeceğim