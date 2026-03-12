Kamu Personeli \ Bakanlıklar
kadroludan Sözleşmeliye geçişte istifa süreci


12 Mart 2026 05:34
üniversitede kadrolu memurum şoförüm. asaletimi aldım. sözleşmeli Bakanlığın şoför kadrosuna başvurdum kabul edildim. Tebliğatı bekliyorum. başka şehirde olduğum için 15 gün süre veriliyor. Fakat bulunduğum kurumdan istifa edince kabul görmesi için ne kadar süre bekleyeceğim. 15 günlük süreyi geçme gibi bir durum var mı? Varsa nasıl bir yol izleyeceğim

