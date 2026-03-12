Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

4 C/B/A özelleştirme mağdurları sınavsız ünvan değişikliği


12 Mart 2026 11:29
4 C/B/A özelleştirme mağdurları sınavsız ünvan değişikliği

4 C/B/A özelleştirme mağdurları sınavsız ünvan değişikliği

Arkadaslar özelleştirme sonrası önce 4 C sonra 4B şimdide 657 olarak çalışanlardan Gelir idaresinde tüm kurumlarda bulunan ünvan değişikliği yönetmeliğine göre sınavsız ünvan değişikliği yapılmıştır Bu haktan tüm kurumların yararlanması için memurlar net den destek bekliyoruz. Tarım Bakanlığında varmı sınavsız geçişler bilgisi olan varmı arkadaşlar

Çok Yazılan Konular

Destek personeli (pano montörlüğü) ile atandım şimdi kadro için hizmetli diyorlarÜniversiteye memur olarak atanmakKarayollarında memurlar giyim yardımı alacak

Sözlük

Hazreti Muhammed 2 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 2 günün filmi 1

Son Haberler

Kamudaki mühendislerin sorunları yeniden gündemdeSinema salonlarında 11 yeni filmBahçeli: İstiklal Marşı'mız Türk kahramanlığının ebedi vesikasıdırAkaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli olduKDK Açıkladı, sağlık sorunları nedeniyle açık öğretim lisesine geçiş yapan öğrencinin bursu kesilir mi?

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi