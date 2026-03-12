Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
WhatsApp kullanmayın, kullandırtmayın.


12 Mart 2026 12:23
WhatsApp kullanmayın, kullandırtmayın.

Müdürün WhatsApp mesajına 'emoji' koymayan 4 kadın öğretmeni soruşturmayla tehdit ettiği iddia edildi.

WhatsApp'ta 'beğeni' vermeyene uyarı: Uşak'ta 4 kadın öğretmen hakkında inceleme- Evrensel

Polis memuruna ?whatsaptan amiri eleştirmek? gerekçesi ile ?Görev dışında amir veya üstlerine saygısız davranmak? tan 3 Gün Aylıktan Kesme Cezası ve 3 Ceza Puanı

Whastaptan amiri eleştirmekten memura verilen disiplin cezasının iptali. - Polis Mevzuat


m.r_f
Genel Müdür
12 Mart 2026 12:30

Mevzu saadece whatsapp değil ki! Kişisel iletişim araç ve platformlarının iş hayatından uzak tutulması gerekli. Ben 4 yıldır cep numaramı dahi vermiyorum iş arkadaşlarıma, müdürlerim dahil. Sosyal medya kullanmıyorum ama kullansam da iş yerimden kimseyle etkileşimde bulunmam. İnsanlar özel hayatlarını iş hayatından ayırması gerektiğini ancak başına bir şey gelince kavrayabiliyor.


ayberk33
Daire Başkanı
12 Mart 2026 12:38

bu whatsapp aile iş arkadaş bütün hayatımızı esir aldı


M Can
Genel Müdür
12 Mart 2026 14:12

Kaza yapıyor diye araba kullanmayın demek gibi birşey olmuş bu... Burada whatsapp'ın suçu yok ki.

O Amirini kullanma eğer yapabiliyorsan...

