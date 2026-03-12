Subay mühendis mantıklı mı

Merhabalar. ben daha üniversite öğrencisi olarak meraktan sormak istiyorum bu konu hakkında bilgisi olan var mı. Mühendis olursak atama durumları, maaşlar, OYAK diye bişi duydum emeklilikle mi ne alakalı, çalışma saatleri rahatlık ek imkanlar ve daha aklıma gelmeyen diğer şeyler. Duyumlarınız neler

Merhabalar. ben daha üniversite öğrencisi olarak meraktan sormak istiyorum bu konu hakkında bilgisi olan var mı. Mühendis olursak atama durumları, maaşlar, OYAK diye bişi duydum emeklilikle mi ne alakalı, çalışma saatleri rahatlık ek imkanlar ve daha aklıma gelmeyen diğer şeyler. Duyumlarınız neler