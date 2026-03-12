Eş Durumu Tayini PDC

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Merhabalar, eşim özel sektör çalışanı son 4 yıl içinde bulunduğu ilde 720 gün sigortası mevcut eşimin yanına tayin isteyeceğim ancak benim bulunduğum ilde çalıştığım unvanın pdcsi 2 tek çalışan ben varım ancak gideceğim ilin pdcsi 1 ve orada unvanımda çalışan kimse yok, pdcden dolayı veya tayin isteyeceğim bölgenin üst hizmet grubunda olmasından dolayı Red gelme ihtimali var mıdır?

