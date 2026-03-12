Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Danıştay


12 Mart 2026 15:29
Danıştay

Merhaba danıştay 12. Dairede bir dosyam var. Bir buçuk yıldır açık. 1 aydır da inceleme de diyor. Mahkemeyi aradım karar veriliğ verilmediğini sordum uyaptan takip edin diyor. Sadece karar verildi mi onu söyleyin diyorum olmaz dedi söylemedi ki burda arayanlara söylemişler. İnceleme de yazdıktan ne kadar süre sonra kararı gördünüz ?

Çok Yazılan Konular

Yargıtay'da Dosyası OlanlarDanıştay, İdari Mahkemeler, Beraat ve Takipsizlik AlanlarTSK'da Ankesörlü Telefon MağdurlarıHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarGörev Tanımına Uygun Olmayan İşHagb ve atamaTebliğsiz Ceza

Sözlük

günün filmi 1 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 5 Hazreti Muhammed 2

Son Haberler

Bakan Tekin: Maarif Modelimiz, Akif'in mirasıyla milli şuur inşa ediyor2 milyon TL'lik vurgun yapan sözde 'hoca' tutuklandıTürkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastasıBakan Bolat açıkladı: 'Gelir Tamamlayıcı Destek Projesi' başlıyorTCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi