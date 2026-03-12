Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

Sağlık bakanlığına atanırsam 3 yıl dolmadan DHMİ tekniker olarak atanabilir miyim?


12 Mart 2026 16:43
memurlukta bekleme süresi var diye biliyorum. 3 yılı doldurmak zorundaymışız. acaba sağlık bakanlığına atansam, 3 yıl dolmadan bir sonraki KPSS puanım ile DHMİ ye tekniker olarak atanabilir miyim? Bilen var mı? bunu net bir şekilde nereden öğrenebilirim?

