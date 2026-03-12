Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Eş Durumu Atama (ACİL YARDIM)


12 Mart 2026 17:51
Eş Durumu Atama (ACİL YARDIM)

İlk şark görevindeyim 4 yıllık sürenin 2,5 yılını tamamladım. Eşim batıya memur olarak atandı. İlk etapta ona destek olmak için yanında bulunmak istiyorum küçük çocuğumuz var. Fakat emniyet talebimi red etti. Dava açtım mahkeme yürütme durdurma vermedi dava devam ediyor. ACİL YARDIMCI OLABİLECEK YOL GÖSTERECEK, EMSAL GÖSTERECEK VAR MI?


bkbkkk
Aday Memur
12 Mart 2026 18:25
eşiniz ne olarak atandı 657 veya 4B mi
